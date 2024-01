Stellantis | in 2023 quota mercato italiano veicoli commerciali a 45 | 5%

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma, 3 gen. (askanews) – Anche nelhanno confermato la propria leadership nel. In base all’elaborazione dei dati forniti da Dataforce,ha chiuso lo scorso anno con unadel 45,5% e volumi di vendita a oltre 88.600 unità (+21% sul 2022). Fiat Professional è stato il brand che ha realizzato la miglior performance con unadel 26,1%. Il Fiat Professional Ducato, in particolare, prodotto nello stabilimento di Atessa (Chieti), ha registrato un forte incremento della proprianel segmento di appartenenza, +9,9%, attestandosi al 29,3%. Nello stesso segmento, considerando anche Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano, tutti ...

Nel settore dei veicoli commerciali elettrici nel 2023 Stellantis ha ottenuto il 47,5% di quota di mercato. Il marchio che ha registrato il risultato migliore e' stato Opel con una quota del 22,1%,