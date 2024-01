STATS – Inter | Juve e Milan | la storia dice vittoria | i precedenti dell’ultima giornata d’andata

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tutti i numeri e le statistiche sulla prossimadi Serie A che vedrà protagonisteCi avviciniamo un po’ distratti dalla Coppa Italia all’ultimadel gironedi Serie A. Ecco cosa dicono igara per gara di un turno che inizia venerdì sera e va a concludersi domenica alle ore 20.45. BOLOGNA-GENOA – Sono 22 le vittorie dei rossoblu di casa e solo 6 quelle di chi indossa gli stessi colori e gioca in trasferta. Attenzione, però, al rilevante numero di pareggi: 19. Compreso l’ultimo appuntamento di 2 campionati fa, terminato 2-2.-VERONA – A vedere il passato, è la gara ideale affinché i nerazzurri si laureino campioni d’inverno. L’ha vinto 21 volte; la divisione della ...

