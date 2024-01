Stasera in tv torna “E T l’extraterrestre” Il film cult di Spielberg | da rivedere sapendo una cosa…

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) E.T. l’extraterrestre, ma basta anche solo E.T: ildel 1982 diretto e prodotto da Stevenin tv a incantare i bambini di ieri e quelli di oggi: è l’appuntamento sul piccolo schermo da non perdere mercoledì 3 gennaio, in prima serata su Italia 1. La storia del piccolo Elliott che diventa amico dell’alieno lasciato per sbaglio sulla Terra dai suoi simili, un legame speciale condiviso in varie sfumature con la sua famiglia. Unrecord di incassi (superò perfino Guerre Stellari), vincitore di tre Premi Oscar e due Golden Globe, uscito negli Stati Uniti l’11 giugno 1982, arrivato in Italia nel dicembre successivo. Un capolavoro che ha conquistato ogni generazione. La pellicola ...

