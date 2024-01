Startup | Promama | “Come mettere in contatto le mamme in carriera con aziende family friendly”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Prevista una valutazione quali-quantitativa di quanto un'azienda è attenta al tema genitorialità, approfondendo le leve attivate negli ambiti di flessibilità, congedo parentale, cultura aziendale e supporto Conciliare vita e lavoro è difficile, ma diventa davvero arduo quando si è madri in Italia e proprio per supportare lelavoratrici ed i genitori nasce, la

Roma, 3 gen. (Labitalia) - Conciliare vita e lavoro è difficile, ma diventa davvero arduo quando si è madri in Italia e proprio per supportare le ... (liberoquotidiano)

Roma, 3 gen. (Labitalia) - Conciliare vita e lavoro è difficile, ma diventa davvero arduo quando si è madri in Italia e proprio per supportare le ... (iltempo)

(Adnkronos) – Conciliare vita e lavoro è difficile, ma diventa davvero arduo quando si è madri in Italia e proprio per supportare le mamme ... (periodicodaily)

... ma diventa davvero arduo quando si è madri in Italia e proprio per supportare le mamme lavoratrici ed i genitori nasce, lache, attraverso la piattaforma digitale proprietaria con ...... ma diventa davvero arduo quando si è madri in Italia e proprio per supportare le mamme lavoratrici ed i genitori nasce, lache, attraverso la piattaforma digitale proprietaria con ...Roma, 3 gen. (Labitalia) - Conciliare vita e lavoro è difficile, ma diventa davvero arduo quando si è madri in Italia e proprio per supportare le mamme lavoratrici ed i genitori nasce Promama, la ...Al CES 2024 saranno presenti anche Levante e Sunspeker, due startup italiane che lavorano con i pannelli solari.