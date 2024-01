Sperimentato il voto elettronico in vista delle europee

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Lo scorso mese di novembre, il Ministero dell’Interno ha annunciato ufficialmente la realizzazione di una prima simulazione dionline di consultazioni elettorali, riservata ai cittadini italiani residenti all’estero. In particolare, in questo caso, per la sua effettuazione si sono previste e indicate unicamente talune circoscrizioni consolari di paesi appartenenti all’Unione Europea. Rispettando gli impegni presi da Farnesina e Ministero dell’Interno, il test si è regolarmente tenuto nei giorni 13 e 14 di dicembre. Sui risultati conseguiti, dati i tempi ristretti, trattandosi di un periodo di tempo in vicinanzaFeste del Natale e della fine dell’anno, comprensibilmente ancora non si è avuta alcuna notizia sul suo esito. Con la realizzazione di questa iniziativa, non la prima effettuata per la verità in maniera non simulata in elezioni nel ...