Sparo di Capodanno | un testimone accusa Emanuele Pozzolo | «Impugnava lui la pistola quando è partito il colpo»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il deputato aveva ammesso di essere il proprietario del mini revolver, ma di non essere stato lui a sparare. Ma un agente di polizia presente al cenone mette in dubbio la sua versione

Il deputato aveva ammesso di essere il proprietario della pistola, ma di non essere stato lui a sparare. Ma un agente di polizia presente al cenone ... (vanityfair)

Un invitato ha detto che la pistola era nelle mani di Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, quando un proiettile è partito a una festa di Capodanno. Il deputato di Fratelli d'Italia si è detto disposto a sottoporsi al test dello stub e ha spiegato: "L'arma è mia ma non ho sparato io". Il 31enne ferito è stato già dimesso con 10 giorni di prognosi.