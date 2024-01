Sparo al veglione | verso il ritiro di altre 6 armi a Pozzolo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) AGI - Non una vera e propria revoca del porto d', ma il "" (tecnicamente non è un sequestro) delle, sei in tutto, in possesso del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele, che sarebbero conservate nella casa di Vercelli del parlamentare. La relativa procedura è stata avviata già ieri, dopo la formalizzazione dell'iscrizione dial registro degli indagati, dalla Prefettura di Biella, competente per territorio in quanto il deputato è residente a Campiglia Cervo. È invece sotto esame del Ris di Parma il minirevolver da cui è partito il colpo che la notte di capodanno, ala Rosazza al quale partecipava anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, ha ferito il 31enne Luca Campana. Il deputato può presentare le sue controdeduzioni contro il ...

In un attimo si è sentito il botto dello, ha rimbombato". Il testimone assicura che Pozzolo ... un ferito al. Fdi: "Incidente, non caso politico" Pozzolo e il test dello stub, come ...E dovrà dire la sua sul Capodanno di Biella, con lopartito dalla pistola del deputato di FdI. Tanto che lo scaricano già anche a destra: ' Ecco tutta la verità sul pistola del', ...Sparo di Capodanno: chi è Luca Campana, il 31enne ferito dalla pistola di Pozzolo "Chi ha sparato", la domanda che senz'altro non sarà mancata dalla scorsa notte. La prima che ti viene in mente, ...