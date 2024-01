Spari a Capodanno | spunta il testimone che incastra Pozzolo | “Ha sparato lui | una follia”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Alla fine èto unche ha confermato tutto quello che sarebbe accaduto nella notte di, quandohaerroneamente a un uomo legato alla scorta di Delmastro. Il racconto è chiaro e fornisce un ritratto di unchiaramente su di giri: “Si è consumato tutto in un attimo.era allegro. Ha tirato fuori la pistola dal taschino per mostrarla ai presenti. Un gesto superficiale, assolutamente immotivato”.era capitato alla festa a fine serata, dopo la mezzanotte, che ilha raccontato a Repubblica: “Era circa l’una e mezza. La cena era finita. Avevamo già sparecchiato quando è arrivato. Stavamo andando via tutti, perché eravamo tutte famiglie ed era già ...