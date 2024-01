Spari a Capodanno | il ferito Luca Campana vuole denunciare Pozzolo

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Si chiamal’uomo di 31 annidal deputato FdI, Emanuele, alla festa didel sottosegretario Andrea Delmastro.è il compagno della figlia di un membro della scorta di Delmastro. Di mestiere fa l’elettricista, premiato per le sue capacità dalla ditta per cui lavora, precisa il Corriere, che l’ha contattato. Si è rivolto all’avvocato Marco Romanello, per tutelarsi e valutare se sporgere o meno denuncia.Leggi anche: Deputato pistolero, l’ira della Meloni“Sessanta giorni di tempo per valutare una querela”è statoalla coscia e ha dovuto subire un intervento per l’estrazione del proiettile dalla parte opposta, poco sotto il gluteo. Al momento può ...