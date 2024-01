Spagna | bufera sull’agenzia antidoping E scoppia il caso Ramos

Guardiola sotto indagine dalla Guardia civile per via della sua posizione politica in favore di un noto movimento separatista (itasportpress)

... l'ex presidente della Federcalcio spagnola finito al centro di unapolitica e mediatica per ... Non solo: secondo quanto raccontato da Hermoso, avrebbe subìto "sia nel volo di ritorno in...Il grande talento del Manchester United , in passato nellamediatica a causa delle accuse di violenza domestica, è ripartito da capo e lo ha fatto proprio dalla. In Liga ha quindi ...Un'indagine di Relevo.com accusa il direttore Terreros, funzionario governativo, e Jesus Munoz-Guerra, responsabile dei controlli ...Bufera nell'aretino I famosi morti tragicamente il giorno di Natale Il post di Jannik Sinner sugli sci: «Mi mancava ma ora è tempo di tornare in campo» Brasile, malato terminale guarito dal tumore: ...