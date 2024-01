Sorrentino sul Torino | «Classifica giusta ma non brutta»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Stefano, ex portiere del, ha parlato proprio dei granata al quotidiano La Stampa dal mercato fino al rendimento degli attaccanti Stefano, ex portiere del, ha parlato proprio dei granata al quotidiano La Stampa dal mercato fino al rendimento degli attaccanti. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «La, ma non è: puoi risalire in fretta e non credo che dobbiamo guardarci le spalle. Non sono preoccupato, ma adesso servono i gol. Se vuoi cercare di fare qualcosa di grande devi segnare, non puoi essere la squadra che ci è riuscita di meno dopo l’Empoli. Lo scatto deve avvenire sotto porta. Però non colpevolizziamo le punte, anche se Zapata e Sanabria possono dare di più. La verità è che mancano le reti di tutti gli ...