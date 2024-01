Sono almeno sessantadue i morti causati dal terremoto in Giappone

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)sessantaquattro le vittime causate da undi magnitudo 7.6 che ha colpito a Capodanno la penisola di Noto in. I soccorsi per liberare le persone sotto le macerie delle case distrutte dal sismaostacolati dalle forti piogge nella regione e dalle temperature sottozero, soprattutto nelle aree più remote. Al momento i feritipiù di trecento, di cui venti gravi. Si tratta delpiù letale indal 2016. Finoratrentatremila le persone che hanno dovuto abbandonare le loro case senza avere accesso a cibo, acqua ed elettricità, come comunicato prefettura di Ishikawa. «Anche coloro chescampati per un pelo alla morte non ...

... l'analista Sheldon - Duplaix ne contauna trentina, che servono da piattaforme logistiche e ... Anche gli Houthiin guerra per supportare i palestinesi e, se colpiti, si vendicherebbero ...Nuovi attacchi aerei nella notte Forti esplosionistate udite la notte scorsa a Sebastopoli, ... Il razzo ha inoltre danneggiatotre abitazioni vicine alla scuola. L'Osce condanna gli ...Poe offre agli utenti l'opportunità di interagire con vari chatbot AI come ChatGPT, Claude e DALL-E da un'unica piattaforma.È sold out il settore ospiti del Mapei Stadium per Sassuolo-Fiorentina del 6 gennaio. Come appreso da Firenzeviola.it, online i biglietti non sono più disponibili, saranno quindi ...