Sofia | astrofisica italiana | «La mia assurda vita la Polo Sud»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) «Essere disconnessa è straniante ma è anche rigenerante», ci racconta al telefonoFatigoni: la sua casa è la South Polar Station. Come si vive e lavora in un luogo l'orizzonte è solo bianco, la disconnessine è totale e quando c'è vento si arriva a -50 Celsius

In collegamento con RaiNews24 l'italiana del California Institute of Technology che si trova nella base statunitense Amundsen - Scott: "Costruiamo un telescopio a - ...In collegamento con RaiNews24 l'italiana del California Institute of Technology che si trova nella base statunitense Amundsen - Scott: "Costruiamo un telescopio a - ...L’Istituto italiano di cultura di Sofia ha organizzato il concerto del giovane pianista italiano Gabriele Strata, nell’ambito del progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo, iniziativa istit ...In collegamento con RaiNews24 l'astrofisica italiana del California Institute of Technology che si trova nella base statunitense Amundsen-Scott: "Costruiamo un telescopio a -30°C".