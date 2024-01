Smog | allerta a Roma | «Restate a casa» Dalla Tiburtina a Corso Francia | polveri sottili alle stelle La mappa

Visto lo stato diè vietato l'utilizzo di biomasse legnose (legna, pellet, cippato, altro) per riscaldamento domestico (sempre nel caso non siano l'unica fonte di riscaldamento domestico)...Il raggiungimento del livello diè segnalato con un bollino rosso nel Bollettino emesso oggi da Arpae che decreta lo stato dinelle province di Modena, Piacenza, Parma, Reggio Emilia ...«Basta con il far prevalere interessi che non siano a tutela della salute». L'associazione dei Medici per l'Ambiente di Frosinone (i cui principali membri - Teresa Petricca ...Il 2024 inizia a Roma sotto una nube di smog. Il primo gennaio nelle stazioni della rete di rilevamento di Preneste, Corso Francia e Tiburtina è stato superato il valore limite di ...