Sky | nuova app interattiva per la Formula 1 2023

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Torna dopo quasi un mese di pausa il grande spettacolo della1. Da giovedì 27 fino a domenica 30 aprile, in programma su Sky il Gran Premio d’Azerbaijan.Domenica la gara sarà in esclusiva live dalle 13 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nuovo format per le qualifiche, con due sessioni in programma: venerdì 28 aprile alle 15 (differita su TV8 dalle 22) e sabato 29 alle 10.30 (differita su TV8 dalle 18). In pista anche la F2. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi. Dopo l'introduzione della gara veloce sui 100 Km nel 2021 e le successive piccole modifiche del 2022, è ufficiale un ulteriore cambiamento per il format già da questo weekend di1 che si corre a Baku, in Azerbaijan. Già ...

Un’inedita Kate Winslet è la protagonista della nuova serie HBO intitolata The Regime , che in Italia sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky e in ... (optimagazine)

È uscito di recente il teaser di Un amore , la nuova serie Sky Original in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie , in arrivo ... (velvetmag)

... diretto ancora una volta da Hayao Miyazaki , indimenticato regista de La città incantata , c'è Mahito , un ragazzino di 12 anni che fatica ad ambientarsi in unacittà dopo la morte della madre.Stasera 3 gennaio 2024 suDocumentaries alle 21:15 va in onda in esclusiva The Story of Film: A New Generation , il nuovo ... A distanza di dieci anni, Cousins ritorna con unaprospettiva con ...Fino a poco fa, le poche cose che sapevamo dell’attesissima nuova stagione di True Detective, che in Italia arriverà il 15 gennaio su Sky e NOW, erano che sarebbe stata ambientata in Alaska e avrebbe ...NAPOLI - Primo acquisto per il Napoli in questa sessione invernale di calciomercato. Pasquale Mazzocchi diventerò un nuovo giocatore degli azzurri. Il terzino italiano firmerà un contratto di tre anni ...