Sinner tenta la smorzata | chi la dura la vince

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), il video circolato in rete dice tutto: ecco cosa è successo e perché i suoi avversari farebbero bene a guardarsi le spalle. Una boccata d’aria lassù fra i monti, qualche discesa nella neve ed eccolo pronto, finalmente, a tornare in campo. Jannikha preferito disertare i primi tornei dell’anno per focalizzarsi al meglio sulla preparazione atletica; in compenso parteciperà però, non fosse altro per sgranchirsi le gambe, al Kooyong Classic. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itLa data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 10 gennaio, fermo restando che il vero debutto, se non consideriamo il torneo di esibizione, coinciderà con l’inizio dei mitici Australian Open. È per quelli, e non solo, che l’altoatesino si è allenatomente, insistendo sul potenziamento del suo fisico e sui colpi che ...