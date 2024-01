Sindaci in Rivolta | Appello a Salvini per la Riapertura del Tavolo sull' A24-A25

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L'Aquila - Idei comuni interessati dall'autostrada A24/A25 hanno annunciato di scrivere una lettera al Ministroper ottenere spiegazionia sorprendente chiusura deltecnico riguardante le autostrade. Velia Nazzarro, sindaco di Carsoli e coordinatore del comitatoA24-A25, ha espresso la sua incredulità, dichiarando che l'informazionea conclusione deltecnico da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nonostante un incontro a dicembre 2023 in cui nulla era stato comunicato. La Nazzarro ha ricordato che durante l'incontro di dicembre si era parlato dell'importanza del 2024 per la messa in sicurezza sismica del tratto autostradale, prevedendo inevitabili deviazioni ...

...di 500 milioni di euro di provvisionale stabilita dal Tribunale di Roma a cui si eraSdp, e ... che presto verranno formalizzati, con i"per definire insieme necessità e priorità, degli ...Appalti e corruzione, exnei guai in Sicilia. Ci sono ventisei indagati a Lampedusa fra ex amministratori, funzionari ... truffa ai danni dello Stato e minacciaad un curatore ...Dopo le lunghe ore di follia e violenza vissute ieri nella Casa Circondariale di Agrigento, in cui ieri una cinquantina di detenuti hanno dato vita ad una violenta azione di protesta, tuona Donato Cap ...“Devo restituire in piccola parte tutto l’amore che ho avuto” Così Spalletti che c non lo dice a chiacchiere ma anticipa un progetto sociale, al quale sta lavorando con il sindaco Manfredi rivolto ai ...