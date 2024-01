Si può intestare una casa senza ricorrere al notaio? La verità che pochi conoscono e pagano tanti soldi in più

Leggi su informazioneoggi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Perunaad una terza persona non sempre occorreal. Ci sono delle alternative legali da valutare. Una proprietà immobiliare può essere trasferita ai figlidover pagare onerose spese notarili. Basta conoscere il sistema alternativo per effettuare la donazione., le opzioni (Informazioneoggi.it) La donazione è l’atto che permette diun immobile di proprietà ad un figlio o ad un’altra persona. Ci sono delle regole da seguire affinché l’operazione venga eseguita correttamente erischiare provvedimenti. Di norma per procedere con la donazione immobiliare occorre sottoscrivere un atto pubblico, un rogito notarile che prevede la ...