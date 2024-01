Si getta dal ponte di Ariccia | nulla da fare per un 33enne residente a Latina

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 Un drammatico avvenimento ha sconvolto l’inizio del 2024 in provincia di. Undi origine calabrese, ma, si è tolto la vita lanciandosi dalMonumentale di. Un volo fatale nonostante il fatto che nei pressi della struttura fossero posizionate delle le reti di protezione. Il fatto si è verificato nella notte tra l’1 e il 2 gennaio. Impossibile al momento stabilire i motivi che hanno spinto la persona al gesto estremo ma, a quanto pare, ilavrebbe lasciato alcuni messaggi scritti all’interno della propria auto. L’allarme è scattato in seguito ad una segnalazione al Commissariato di Polizia di Albano. Sono stati proprio gli agenti a ritrovare il corpo, ma purtroppo per l’uomo classe ...

Erano in due agenti e hanno cercato per ore di convincerla a non buttarsi, lei alla fine lo fa, ma la prontezza di uno ha evitato la tragedia Un ... (notizie)

... buttare più di 30 milioni per un impianto usa e, in un periodo storico connotato da crisi ... A Palazzo Chigi, con un dossier in mano, si è riunita la cabina di regia coordinataministro Abodi,...Tiago Pinto indossa l'abito da 007 e sia capofitto nel mondo delle trattative per regalare a ... Attualmente, l'unico giocatore in uscita pare essere Spinazzola , corteggiatoGalatasaray e ...LATINA – Si era allontanato da casa da giorni senza dare più notizie di sé ai familiari che lo cercavano, ieri le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi. Un uomo di 33 anni, residente in un ...Ladri acrobati in azione la notte di San Silvestro nel quartiere Cavoni a Frosinone: smurano cassaforte e la gettano dal balcone. I malviventi hanno svaligiato un appartamento e scardinato ...