Si cambia ritornello su Meloni | non più “fascista” ma una che non ha classe dirigente Ma sono sempre dischi rotti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) E ci risiamo. Ora per attaccare Giorgiava in disuso l’allarme fascismo e si rispolvera il refrain dellamancante, squalificata, impresentabile. Intendiamoci, si tratta di un problema che riguarda e attraversa tutto l’arco partitico ma chissà perché quando si parla di Fratelli d’Italia si calca la mano. Basta una battuta, una farse male interpretata, un ddl che mai diventerà legge. Ma ora c’è anche lo scivolone di Pozzolo. E allora ecco che ritorna, a valanga, l’accusa a Giorgiadi non avere unaall’altezza. Ricordiamo che ai tempi di Alleanza nazionale anche a Gianfranco Fini veniva mossa la medesima critica. Era fondata? Mica tanto, visto che nelladi An c’era anche una certa Giorgia ...

... il tuo turno non si. Questa è l'ennesima, incredibile storia che esce dal cilindro di Seta a Reggio Emilia. Ormai è un: cara Seta, così non va". In questo modo Gaetano Capozza, ...Ilnonnel periodo finale, con Monsummano che arriva fino al +16; lì, nella Toscana Food, scatta qualcosa ed i ragazzi di Barilla, con un imperioso tentativo di rimonta, arrivano ...Si diceva che il Napoli fosse creato per il 4-3-3, un ritornello evergreen che risale dall’epoca Sarri.Nel dettaglio il conduttore di Ciao Darwin ha ripreso proprio il ritornello, per poi domandare: “Queste parole sono contenute nel testo di Mon Amour. Brano portato al successo da quale giovane ...