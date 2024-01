Sfera Ebbasta | l’imprenditore | fatturato milionario | ma Healthy Color è un floop

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pubblicato il 3 Gennaio, 2024domina ormai da anni il panorama musicale italiano. A dirlo non sono soltanto gli impressionanti numeri dei canali social del trapper, che su Instagram ha ormai superato i 4,6 milioni di follower, ma anche e soprattutto i risultati del suo ultimo progetto discografico. Il suo album più recente, “X2VR”, uscito il 17 novembre 2023, ha infatti infranto diversi record, accumulando oltre 18 milioni di stream nelle prime 24 ore dalla pubblicazione, diventando così il disco italiano più ascoltato di sempre nel giorno d’uscita. IldiUn trionfo che contribuirà sicuramente ad incrementare ilannuale del rapper di Cinisello Balsamo, che per il 2022 si attesta sui 2,5 milioni di ...

Il mixtape, anticipato dal suo primo singolo Wasabi 2.0 , ha visto la collaborazione con artisti come, Ghali e altri. Il 30 giugno 2016, Tedua ha pubblicato Orange County Mixtape , ...Dopo "X2VR" , tra gli album più di successo della storia della musica italiana, arriva una delusione per: la partnership con il calciatore del Cagliari Andrea Petagna per la catena di fast food Healthy Color avrebbe registrato infatti una perdita di oltre 700 mila euro e i due sarebbero ...Lo avete mai visto il garage di Sfera Ebbasta Per via delle auto che sono presenti al suo interno, sembra essere qualcosa di ...Tanti gli ospiti sul palco, da Bob Sinclar a Sfera Ebbasta. Gli organizzatori: "L’evento va portato avanti con il sostegno di tutti" .