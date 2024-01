Serie A | Doppietta di Luka Jovic per guidare il Milan in Coppa Italia

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) 2024-01-02 23:52:38 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: SÌi Inter e Napoli si erano battute negli ottavi di finale di(rispettivamente contro Bologna e Frosinone), Ilnon voleva subire la stessa sorte. Nonostante Pioli abbia fatto uscire un undici pieno di sostituti e Primavera (lo spagnolo Alex Jimnez ha debuttato infatti come terzino sinistro), I rossoneri hanno risolto direttamente nel primo tempo contro il Cagliari. E tutto per mano della coppia Theo Hernndez-. Il francese, posizionato come difensore centrale mancino, ha assistito il serbo in entrambe le occasioni. Il secondo gol, allo scadere del primo tempo, con una maratona di gioco dal proprio campo. “Fatto a” Theo. Per, tra l’altro, sono ...