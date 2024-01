SEC ed Etf | scatta il rinvio?

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – Dopo settimane di moderato ottimismo, per il settore fintech arriva la grande paura. La SEC, l’autorità federale cui spettano compiti di vigilanza e regolamentazione delle borse valori statunitensi, potrebbe disporre ildel procedimento di approvazione degli Etf Bitcoin. A riportarlo è Matrixport. Mentre Blackrock si è attrezzata per resistere fino al secondo trimestre di quest’anno, ARK e 21Shares hanno la coperta corta e rischiano grosso. Un campanello d’allarme per tutta la comunità cripto, che punta molto su questi nuovi prodotti finanziari. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

