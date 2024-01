Se la mamma difende il figlio che fa cortei illegali

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Che siamo un Paese di mammoni lo sappiamo da tempo. Ma la lettera di una madre a Mattarella perre ilcontestatore, diciamo la verità, non si era ancora vista... e fa venire in mente il solito Ennio Flaiano: la situazione è grave ma non seria. Riassumiamo. Venerdì scorso, davanti alla Camera dei deputati, è andata in scena una manifestazione non autorizzata organizzata dai collettivi studenteschi. In quell'occasione, circa cento studenti delle scuole occupate della Capitale, con striscioni e fumogeni, sono stati protagonisti di momenti di tensione con la polizia. I giovani hanno provato a oltrepassare il cordone formato dagli agenti in tenuta antisommossa e a quel punto sono stati respinti con una carica. Tra i cori, segnala il Secolo d'Italia, “bruciamo tutto” e il vecchio “uccidere un fascista non è reato”. Bene, a questo punto entra ...