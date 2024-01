“Se Israele ci attacca se ne pentirà” Nasrallah minaccia ma ancora non reagisce | l’equilibrismo di Hezbollah dopo l’assassinio di Al Arouri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Primadi Saleh al, leader di Hamas, ucciso lo scorso martedì da uno strike di un drone israeliano nel sud di Beirut, capitale del Libano. Poi l’attentato nei pressi della tomba di Qassem Soleimani a Kerman, in Iran, nel quale sono morte oltre 100 persone. Tre giorni prima l’affondamento da parte della Marina americana di alcuni battelli appartenenti ai ribelli Houthi (uccidendone una decina) al largo delle coste dello Yemen, ed altri tre giorni prima il raid israeliano in Siria, nel quale era rimasto ucciso il comandante dei pasdaran iraniani in Siria, Rida al Moussawi. Un lungo e pesante antipasto, quindi, quello che il segretario generale di, Hassan, ha dovuto digerire nell’ultima settimana prima di organizzare il suo atteso discorso di ieri, il terzo dal 7 ottobre, proprio nel ...