Se dobbiamo dire balle a nastro | ti ha chiamato? | Senaldi travolge Padellaro in diretta | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il caso Pozzolo agita e non poco la politica di casa nostra. Lo sparo accidentale partito la notte di Capodanno ha subito dato fiato allo sbraitare della sinistra che fa sciacalaggio su un incidente. Un incidente da condannare, ma pur sempre un gesto involontario. E così il Pd va all'attacco e mette nel mirino addirittura il governo e Giorgia Meloni usando questa vicenda per colpire la maggioranza. Debora Serracchiani ha svelato il gioco sporco della sinistra: "Un deputato di Fratelli d'Italia (Emanuele Pozzolo, ndr) possiede una pistola che porta alla festa di Capodanno a cui partecipano il sottosegretario alla Giustizia Delmastro di Fdi e la sua scorta. La pistola è carica e con il colpo in canna e ferisce un uomo. Non è una fiction di seconda serata. Il sottosegretario che fa dossieraggio contro l'opposizione affidando le notizie riservate al collega Donzelli, il senatore che ...