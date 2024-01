Scuola | Alaia | “45 milioni in arrivo per palestre e nuovi plessi”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti"Esprimiamo grande soddisfazione per gli esiti del nucleo di valutazione di 'Viva in cantiere 2023' che vede tra i progetti dichiarati finanziabili gli interventi suiscolastici di Solofra, Sturno, Volturara, San Mango, Mugnano del Cardinale, Andretta, Teora, Morra De Sanctis, Ariano, Castelvetere, Melito, Monteforte, Prata, Gesualdo e Grottaminarda. Lavori per oltre 45di euro che serviranno in larga parte all'efficientamento energetico delle nostre scuole, a renderle più accoglienti e sicure dal punto di vista sismico e a dotarle di quelleche sono fondamentali per il benessere fisico dei nostri studenti." È quanto afferma il Consigliere regionale del Gruppo Italia Viva, Enzo, Presidente della Commissione sanità.