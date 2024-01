Scontro tra un camion e un’auto a Curno | due feriti | illeso un neonato

In occasione della festa per i 40 anni del film con Calà e De Sica, il New York Times ha stroncato senza mezzi termini il filone comico-natalizio ... (ilgiornale)

(Adnkronos) – Tre gravi incidenti oggi a Roma . Un 78enne è morto in un Incidente stradale avvenuto stamattina, verso le ore 6.30, in via Laurentina ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Tre gravi incidenti oggi a Roma . Un 78enne è morto in un Incidente stradale avvenuto stamattina, verso le ore 6.30, in via ... ()

Dall'altra i grigiorossi di Giovanni Stroppa, che a loro volta vengono dal ko nellodiretto ... Calciomercato.it vi offre il match dello stadio 'Olimpico'Roma e Cremonese live in tempo ...Nella SP58, in contrada Tre Fontane, si è verificato unouna Mercedes Classe A e una Kia Stonic. Anche in questo caso, fortunatamente, non si sono registrate gravi conseguenze per le ...MACERATA. Scontri tra ultras di Maceratese e Osimana, arrivano 17 Daspo. Il tutto con danneggiamenti alle auto di servizio, ai cancelli e alle strutture divisorie dello stadio. Ma anche alla ...Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto – sulla quale viaggiavano i genitori entrambi 26enni e il bimbo – e un mezzo pesante il cui autista non ha riportato ferite. Non è al momento chiara la ...