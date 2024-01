Scontro tra Belen Rodriguez e Antonella Fiordelisi sui social

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Personaggi tv. . La nota showgirl argentina,, sta attraversando un periodo decisamente particolare. Nonostante abbia ritrovato il sorriso con Elio Lorenzoni,non sembra voler dimenticare il passato. Infatti, in questi giorni sta lanciando frecciatine suicontro il suo ex marito e le sue ipotetiche amanti.Leggi anche:, frecciatina sui: è riferita a Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? Leggi anche:, cosa sta succedendo con Elio: il lieto annuncio Leggi anche:, terribile spavento per la figlia Luna Marì Leggi anche: Belén, la madre rompe il silenzio dopo i fatti choc ...