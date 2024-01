Scomunica “latae sententiae” Cos’è l’atto che punisce il prete anti-Bergoglio

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nei giorni scorsi, un evento senza precedenti ha colpito la comunità cattolica di Guasticce, nella provincia di Livorno. Il presbitero don Ramon Guidetti è stato oggetto di un’azione disciplinare particolarmente severa: la”. Questa penalità canonica, come viene spiegato in una nota ufficiale della Diocesi livornese, implica che il sacerdote sia incorso nella sanzione “per il fatto stesso di aver commesso il delitto” (can. 1314 CIC), ovvero in modo immediato, senza l’interposizione di un’autorità esterna. Ladi don Guidettiimputato a Guidetti è tecnicamente di natura scismatica (cf. can. 1364 – § 1 CIC): viene accusato di “un grave delitto contro la fede e l’unità della Chiesa”. Durante una Celebrazione Eucaristica (“circostanza aggravante ulteriormente ...