Scomparsa dopo il film di Fellini | il mistero della Ferrari dorata 

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Era un esemplare unico di Spider 330 LM, con carrozzeria Fantuzzi: il proprietatio Massimo Chiappini la lasciò in un'officina per ripararlale riprese, ma la vettura sparì

Roberta Cortesi – la 36enne bergamasca scomparsa da 17 giorni a Malaga – è stata ritrovata in Spagna. Non dava più notizie di sé dal 25 novembre. ... (ilfattoquotidiano)

Roberta Cortesi – la 36enne bergamasca scomparsa da 17 giorni a Malaga – è stata ritrovata in Spagna . Non dava più notizie di sé dal 25 novembre. ... (ilfattoquotidiano)

Era scomparso nel 2016 e di Roberto Coppola non si è saputo più nulla fino a pochi giorni fa quando è rintracciato in Texas. La Polizia di Stato di ... (iltempo)

... è stato trovato impiccato 48 orein un'area boschiva fuori Tacupita, senza alcun effetto personale. Non si sa che cosa gli sia accaduto in quei due giorni di. La sua morte ha ...Il dipartimento di polizia di Riverdale, nello Utah, è intervenutoche la scuola superiore di ... La famiglia ospitante di Kai a Riverdale era all'oscuro della sua, dichiarando di averlo ...Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Nel 2024 udite udite: torna la Leopolda! L’appuntamento è dall’8 al 10 marzo a Firenze. Il titolo, ve lo ricordate, sarà 'Riaccendere le stelle' come avevamo già annunciato ..."La scomparsa di Ezio Donzel rappresenta una perdita immensa per il nostro sindacato e per l'intera comunità valdostana. (ANSA) ...