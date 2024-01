Scissione 2 | Ben Stiller aggiorna sui nuovi episodi | nuova foto di Adam Scott

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) I fan attendono con pazienza l'arrivo della seconda stagione di, ma Benli rassicura: isarebbero work in progress. Benha dato il segno di vita richiesto dai fan della seriecondividendo un brevemento sulla seconda stagione, a cui è seguita unadidiffusa via social media da Apple Tv+. Sono passati quasi due anni da quando la prima stagione diè stata presentata per la prima volta su Apple TV+ e ancora non abbiamo notizie dei. Poco dopo la messa in onda del finale della prima stagione nell'aprile 2022, lo streamer ha ordinato una seconda stagione ...