Sci | gigante e slalom femminile di Kranjska Gora | Brignone difende il pettorale rosso tra le porte larghe

Gli Highlights del gigante di Lienz , valido per la Coppa del Mondo femminile 2024/2024 di sci alpino . Vittoria numero 92 per una straordinaria ... (sportface)

Dopo Bormio, e con una lotta per la classifica generale ormai andata in fumo, la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino maschile apre l’anno nuovo ... (oasport)

Tornando agli allenamenti del 1° e 2 gennaio, il responsabile del Comitato AOC per loalpino, ... Combinatae Super - G, mentre il 16 e 17 sono in programma une uno Slalom aSestriere. ...Sofia però non ha fretta di appendere glial chiodo, almeno non fino all'appuntamento olimpico ... che nel giorno dell' Epifania la vedrà impegnata ina Kranjska Gora prima di trasferirsi ...Sabato e domenica le due gare tecniche sulla 'Podkoren': Bassino e Goggia puntano come Federica ad un gran risultato tra le porte larghe, sette le atlete per lo slalom.Tantissimi appassionati hanno potuto ammirare la campionessa bergamasca sulla pista Santa Giulia, domani ultimo allenamento sul barrato della Casola Nera prima di dirigersi ...