Sci di fondo | William Poromaa | “I biathleti? Quasi dei fondisti falliti Come le guardie giurate scartate dalla Polizia”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il nome diè ben conosciuto dagli appassionati di sport invernali. Si tratta di una delle nuove leve più interessanti in assoluto nel panorama dello sci di. Classe 2000, lo svedese si è già fregiato di diversi risultati di peso nel circuito maggiore, fra i quali spicca la medaglia di bronzo nella 50 km dei Mondiali 2023. In Svezia viene indicato da tempol’uomo in grado di risollevare le sorti di un movimento decaduto. Se in passato itre kronor dominavano la scena, ormai da un decennio vengono brutalmente sovrastati dai “cugini” norvegesi e (finché non sono stati banditi) dai rivali russi. Il ventitreenne originario della Lapponia rappresenta la speranza svenska di tornare a contare nell’economia dello sci di. Nell’attesa di vederlo emergere ...

Dopo le prove di Dobbiaco, la Coppa del Mondo del 2023-2024 di sci di fondo, per il Tour de Ski, si sposta da Dobbiaco a Davos dove ci sono in calendario la quarta e la quinta tappa in accordo con ...