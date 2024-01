Sci di Fondo | il Tour de Ski a Davos | Pellegrino è in corsa per il podio finale

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)– Si sposta a, in Svizzera, ilde Ski 2024. Si svolgerà la quarta e la quinta tappa della competizione dello Sci diInvernale. Tra la giornata di oggi e quella di domani si disputano la Sprint in Tecnica Libera e le Pursuit, che definiranno poi le classifiche in vista della chiusura in Val Di Fiemme il 6 e il 7 gennaio con le 15 km in Tecnica Classica Mass Start e l’ascesa dell’Alpe del Cermis. L’Italia punta ai seguenti Atleti e Atlete (elenco fisi.org): Federico(nono nella classifica provvisoria del torneo a 1’08” dal leader Harald Amundsen), Elia Barp (35simo), Martino Carollo (36simo), Paolo Ventura (39simo), Giandomenico Salvadori (52simo), Simone Daprà (53simo) e Dietmar Noeckler (68simo) in campo maschile e Caterina Ganz (33sima a 5’40” da Jessica Diggins), ...