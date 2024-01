Sci | Cdm salto | Sieff e Malsiner qualificate nella prima gara di Villach

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - Buoni riscontri per Annikae Laranel turno di qualificazione della prime delle due gare di Coppa del Mondo sull'Hs98 di(Austria): le due azzurre hanno fatto segnare rispettivamente il dodicesimo ed il diciottesimo punteggiograduatoria guidata dalla slovena Nika Prevc sull'austriaca Eva Pinkelnig.

Controllo neve positivo ed ok della Fis alle gare di sci di Wengen e Zauchensee. A Wengen dall'11 al al 14 gennaio prossimi ci saranno una discesa recupero dI Beaver Creek, un superG, la classica discesa del Lauberhorn ed uno slalom uomini. A Zauchensee,...A febbraio è arrivata la doppietta azzurra ai Mondiali di sci alpino Courchevel/Meribel: Federica ... Infine, nel mese di novembre, è arrivata la storica doppietta nella mass start di Pechino della...
La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci è pronta a vivere una tappa, suo malgrado, impopolare. Molti avrebbero voluto vedere le ragazze volanti impegnate sui trampolini di Bischofshofen e In ...