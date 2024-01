Sci alpino | i precedenti di Marta Bassino a Kranjska Gora | pista magica per l’azzurra

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dopo una prima parte di stagione che sicuramente non l’ha soddisfatta,inizia il nuovo anno da unache le riporta sicuramente dei dolci ricordi. La Coppa del Mondo femminile di sciriparte, infatti, dalla Podkoren di, dove la piemontese spera di ritrovarsi, andando a caccia di quel primo podio stagionale che finora le è mancato. Si diceva di unadai ricordi dolcissimi pere bisogna tornare al magico 2021, quando la nativa di Cuneo riuscì a realizzare una fantastica doppietta. Una due giorni incredibile per, che vinse con ampio margine entrambi i giganti, distanziando notevolmente le avversarie: otto decimi a Tessa Worley il primo giorno, quasi sette a Michelle Gisin la ...

Il 25° Corso di sci organizzato dallo Sci Club Assi di Somma Lombardo è alle porte, confermando la tradizione di anni passati. La location scelta, Domobianca, si conferma come la stazione ideale per...

Limitare al massimo i festeggiamenti per concentrarsi sul mantenimento della forma: è stato questo l'imperativo che ha portato gli atleti delle squadre di sci del Comitato FISI Alpi Occidentali a trascorrere un Capodanno in pista a Sestriere, allenandosi sul tracciato perfettamente preparato della pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli.