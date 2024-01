Sci alpino | i precedenti dell’Italia ad Adelboden | ultimi podi e vittorie ormai datati

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dopo una piccola pausa, torna in scena la Coppa del Mondo di scimaschile 2023-2024. Per il primo impegno del nuovo anno il Circo Bianco si trasferisce in uno degli scenari più affascinanti di tutto il calendario. Stiamo parlando di, in Svizzera, con la sua pista iconica denominata Chuenisbärgli che presenta un pendio considerato tra i più impegnativi al mondo, con dossi che la rendono unica ed un muro conclusivo nel quale si toccano pendenze quasi verticali. Su questo pendio l’Italia ha spesso saputo centrare risultati importanti. Andiamo, quindi, a ripassare con l’aiuto della memoria tutte le pagine più importanti della squadra italiana ad. L’esordio ufficiale della pista svizzera arriva il 9 gennaio 1967 con la prima delle duedel francese Jean-Claude Killy davanti allo svizzero ...

