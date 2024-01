Sci alpino | i convocati dell’Italia per la tappa di Adelboden Assente Giuliano Razzoli

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Torna la Coppa del Mondo di scial maschile nel nuovo anno, dopo la pausa per le festività natalizie. Si riparte con le discipline tecniche: nel weekend appuntamento ad. In terra svizzera ecco un gigante sabato 6 gennaio, presenti in casa Italia Luca De Aliprandini, Giovani Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci, Hannes Zingerle, Alex Vinatzer e Tobias Kastlunger. Questi ultimi quattro, con Vinatzer come stella, presenti anche nello slalom assieme a Simon Maurberger, Tommaso Sala, Corrado Barbera, Stefano Gross e Matteo Canins.nello slalom speciale. Photo Pier Colombo

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile è pronta a fare tappa sulla celebre pista Kuenisbaergli di Adelboden (Svizzera). Si parte con il quarto gigante stagionale in programma sabato 6 gennaio (prima manche alle ore 10.30, ...Al via in Coppa Europa anche Alessandra Banchi, fresca di convocazione. L'elenco di tutti gli atleti del Comitato Alpi Occidentali ...