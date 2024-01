Scandalo calcioscommesse | Buffon | “Scommettere è reato solo in un caso Mi hanno infangato | ma nessuno mi ha chiesto scusa”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)difende il diritto die parla di ludopatia. Un’analisi chiara sulla controversia dele l’importanza dell’educazione. Gianluigi, attuale Capo Delegazione della Nazionale Italiana e ex portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Sette’ affrontando il tema spinoso dele della ludopatia. Nel corso della conversazione, l’iconico portiere ha sottolineato la necessità di non criminalizzare la pratica delle scommesse, ponendo l’accento su distinzioni cruciali. “È un tema molto delicato. Credo sia sbagliato criminalizzare e non fare dei distinguo.di per sé non è,” ha dichiarato, evidenziando la pervasività delle pubblicità di App di scommesse negli stadi ...

I recenti sviluppi dellodel, che già ha coinvolto giocatori come Tonali e Fagioli , inducono a riflessioni e considerazioni del fenomeno in chiave diversa rispetto a ciò che da più fonti si reclama, ...Nemmeno nel prossimo weekend Andrea Masiello tornerà a Bari da ex . Il difensore centrale del Südtirol, emblema dellonel 2011 con il clamoroso autogol nel derby perso per 2 - 0 in casa dal Bari contro il Lecce e squalificato per due anni, cinque mesi e 15 giorni, era infatti diffidato ed è ...Buffon difende il diritto di scommettere e parla di ludopatia. Un'analisi chiara sulla controversia del calcioscommesse e l'importanza dell'educazione.Fabrizio Corona è tornato a parlare di Fedez e Chiara Ferragni nel corso dell’ultima puntata del Peppy Night. L’ex agente dei paparazzi italiani ha rivelato al conduttore Peppe Iodice che avrebbe dovu ...