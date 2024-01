Scacchi | il polacco Duda rifiuta di dare la mano al russo Khismatullin VIDEO

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 “Incidente diplomatico” ai mondiali dirapidi che si sono svolti in Uzbekistan. Durante la partita tra il campioneJan-Krzysztofe Denis Khismatullin quest’ultimo si è avvicinato al tavolo e, come da prassi, ha allungato laper stringere quella dell’avversario che però, con un gesto inequivocabile, si èto di ricambiare il saluto. Le motivazioni che hanno spinto ilsarebbero da ricercare nel sostegno, mai nascosto, di Khismatullin alla guerra contro l’Ucraina e alle politiche di Putin. Nonostante la violazione del protocollo di fair play ilnon ha, però, presentato reclamo e il match si è concluso con un pareggio. La vittoria del torneo è andata al norvegese Magnus Carlsen.

