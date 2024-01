Sassuolo | Dionisi | 'Futuro? Saranno i dirigenti a valutare il mio lavoro'

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L'allenatore delAlessioanalizza cosa non ha funzionato nella sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta: "Nel...

Alessio Dionisi , tecnico del Sassuolo , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di Coppa Italia domani in casa ... (sportface)

Le parole di Dionisi , tecnico del Sassuolo, dopo la sconfitta contro l’Atalanta in Coppa Italia. Ecco le dichiarazioni in conferenza ... (calcionews24)

Colfinisce 3 - 1 grazie alla doppietta di De Ketelaere e al gol di Miranchuk (inutile la rete di Boloca allo scadere): prova convincente da parte dei bergamaschi, la squadra di...Le parole di, tecnico del, dopo la sconfitta contro l'Atalanta in Coppa Italia. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa Alessio, allenatore del, ha parlato così in conferenza ...(ANSA) - BERGAMO, 03 GEN - 'La nostra priorità è il campionato: non è facile affrontare l'Atalanta con giocatori nati dal '99 al 2005'.Le dichiarazioni, rilasciate da Alessio Dionisi, nel post-partita di Atalanta – Sassuolo, ottavi di finale di Coppa Italia, sfida terminata 3-1 in favore degli uomini di Gasperini: “Oggi la differenza ...