Sassuolo | Carnevali blinda Berardi | 'Lui e gli altri giocatori top sono incedibili'

"Laurienté è al centro del progetto, nessuno può insegnarci educazione e rispetto". SASSUOLO - "Berardi non lo vendo. A gennaio non vendo nessuno. ... (ilgiornaleditalia)

Commenta per primo L'abolizione del decreto crescita ha fatto discutere e non poco tra le file delle dirigenze dei club. Tuttavia, come ha sottolineato ieri l'ad delGiovanniprima della partita contro il Milan, è nato forse un problema più grande per le società, ossia il vincolo sportivo: '[...] c'è il problema del vincolo a livello giovanile ...È unBerardi - dipendente , è inutile nascondersi dietro ad un dito. Mimmo ha fruttato 9 ... Le ricorrenti voci di mercato, i mal di pancia, le dichiarazioni rimbalzanti dinon ..."Berardi è incedibile, non vogliamo privarci dei giocatori più importanti. Valutiamo, l'intenzione è rafforzarci.Il Sassuolo sembra vicinissimo a cedere il suo giovane talento Lauriente con un affare lampo che soddisfa tutti. Nessuno all’inizio del campionato avrebbe mai immaginato che il Sassuolo potesse finire ...