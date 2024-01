Sanremo | Tedua | Bob Sinclar | Bresh e Gigi D’Agostino ospiti sulla nave da crociera Costa Smeralda

Ogni anno, insieme con la lista dei cantanti in gara, gli amanti della musica attendono con trepidazione l’annuncio degli ospiti del Festival di ... (tutto.tv)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

... in collegamento in diretta con il Teatro Ariston:, Bob Sinclar, Bresh e Gigi D'Agostino . Ogni sera, nello scenario unico della nave illuminata di fronte a, a poche centinaia di metri ...Anche questo Festival disi svolgerà su tre palchi, ovvero quello dell'Ariston, quello di ... ad aprire e chiudere le feste sulla nave ci sarà un rapper che è il numero uno in classifica,...Anche quest'anno la Costa Smeralda, nave ammiraglia della compagnia, sarà il palcoscenico sul mare del festival di Sanremo.Liguria. Costa Crociere sarà di nuovo protagonista a Sanremo. Dopo il successo del 2023, anche nel 2024 Costa Smeralda, nave ammiraglia della compagnia battente bandiera italiana, sarà il palcoscenico ...