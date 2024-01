San Nicolas | guida per un tour della capitale artistico-culturale di Aruba

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)è nota in tutto il mondo per le sue spiagge bianchissime e le sue acque cristalline, ma è quando si esce dalle strade più battute che si entra in contatto con l’anima più autentica e caraibica dell’isola. Uno dei luoghi più importanti per avventurarsi alla ricerca di quest’anima è San, una cittadina situata nel punto più a sud dell’isola conosciuta come la “Sunrise City”, la città dove sorge il sole. La sua storia è fortemente legata agli sviluppi industriali di: nel corso degli anni, la sua comunità ha accolto flussi migratori africani, sudamericani e caraibici attratti dalle nuove opportunità lavorative. Ancora oggi, camminando per le strade di San, è possibile confrontarsi con la multiculturalità propria di questa città, che si riconosce nelle preparazioni culinarie, negli usi e costumi, ...