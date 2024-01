San Cristoforo | era ai domiciliari ma girava tranquillamente in strada | arrestato

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 L’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa, potenziata ulteriormente durante le festività, ha portato i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante all’arresto di un 37enne, pregiudicato catanese, per “evasione”. Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, infatti, i militari dell’Arma, nel transitare nella mattinata in via Alonzo e Consoli, in prossimità dell’incrocio con via Belfiore, hanno visto camminare a piedi un uomo il cui volto non è passato inosservato ai Carabinieri. I militari, difatti, lo hanno immediatamente riconosciuto, de visu, come un 37enne a loro ben noto per pregressi gravami giudiziari e sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la sua abitazione ubicata in zona. In quel momento il 37enne, probabilmente nella speranza di non essere riconosciuto, ha continuato a camminare ...