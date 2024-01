San Basilio – Controlli della Polizia | 187 persone identificate

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Si è svolto nella mattinata di martedì 2 gennaio a Sanun servizio ad ‘Alto Impatto’ che ha visto impegnati gli agenti del competente Distretto di PS in collaborazione con gli uomini del Reparto Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Nel corso del servizio i poliziotti hanno effettuatopresso la Stazione Metropolitana linea B alla fermata ‘Ponte Mammolo’ e nel quartiere ‘Casal dè Pazzi’, dove hanno identificato 187, controllato 14 veicoli ed accompagnato trestraniere sprovviste di documenti di identità presso l’Ufficio immigrazione per la regolarizzazioneloro posizione sul territorio nazionale. Inoltre, gli investigatori hanno sanzionato amministrativamente treper ...

