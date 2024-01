Sampdoria | rescissione per Conti? Serve una rateizzazione

... ebbe una seconda opportunità con gli orobici che non optarono per lacontrattuale. ... per omessa denuncia in seguito al tentato illecito di Gianello in occasione della gara- ......in una lite con l'allenatore emiliano e un'esultanza polemica dopo un gol dei suoi alla. ... 5 gol al Modena (retrocesso) e unacontrattuale nel 2003/2004; lo stesso bottino l'anno ...In casa Sampdoria, una delle situazioni più delicate riguarda il terzino Andrea Conti. L`ingaggio del giocatore è molto alto, il più pesante dell`intera rosa,.Intervistato da Sampdorianews, il direttore sportivo del Brindisi, Massimo Cerri, ha parlato di Ivan Saio, estremo difensore di proprietà dei blucerchiati in prestito al club ...