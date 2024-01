Samira e Pier Silvio | “Le malelingue sostengono che ” | parla Dagospia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)Lui dopo aver partecipato al Grande Fratello è stata immediatamente arruolata come valletta della nuova edizione de La Ruota Della Fortuna e questo, come riporta, è stato visto dallecome una promozione voluta daBerlusconi. “La sua avvenenza di, ndr deve aver colpito i vertici di Mediaset che, dopo averla ammirata come concorrente al GF Vip, l’hanno scelta per affiancare Gerry Scotti alla conduzione de La ruota della Fortuna” – riporta– “Leche la promozione disia stata una decisione presa direttamente daBerlusconi. Un bellezza tale, d’altronde, è accecante anche per chi ha gli occhi, e ...

"Chissà se la stima professionale mostrata daDuri a, con annesso abbraccio polipesco, ha infastidito Silvia Toffanin. Ah, non saperlo" ha aggiunto ironicamente Dagospia . La 25enne nata ...... mentre come valletta avremoLui , ex professoressa de L'Eredità che è quindi passata alla ... Vedremo quando l'azienda che vedeSilvio Berlusconi come amministratore delegato vorrà ...Dagospia mette sotto la lente d’ingranbdimento un post di Samira Lui con Pier Silvio Berlusconi: “Quest’abbraccio non è passato inosservato” ...Voci in quei di Cologno Monzese sussurrano che il numero uno di Mediaset sarebbe rimasto stregato da Samira Lui ...