Samardzic-Napoli | la richiesta ‘spigolosa’ del padre Nodo diritti d’Immagine

Il Napoli non si ferma: dopo Mazzocchi, la squadra partenopea punta su Samardzic e Dragusin per rinforzare il centrocampo e la difesa. In un’intensa ... (napolipiu)

Secondo il giornalista Fabrizio Romano il Napoli è in trattativa avanzata con l’Udinese per Lazar Samardzic . Sensazioni positive, si va verso la ... (napolipiu)

De Maggio annuncia Samardzic al Napoli Lazar Samardzic è molto vicino a diventare un calciatore del Napoli, come annuncia to dal giornalista ... (forzazzurri)

Il presidente Aurelio De Laurentiis continua a lavorare incessantemente per completare alcune trattative di mercato Sono giorni frenetici in casa ... ()

, le ultime C'è un contratto da metter su, qualcosa che viene definito complesso: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...... Lazaravrebbe dovuto vestire la maglia dell'Inter, ma nel momento in cui è entrato in gioco il padre - agente, la cessione del serbo è stata bloccata. Ora è in trattativa col, ma ...Il giocatore dell'Udinese si appresta a diventare un nuovo calciatore del Napoli, ma ci sono ancora alcuni dettagli da limare. Lazar Samardzic non vede l'ora d'indossare la maglia del Napoli, ma ...Ancora una volta Lazaar Samardzic è protagonista sul mercato. Saltato il trasferimento all`Inter l`estate scorsa - con tanto di visite mediche già effettuate.